"يورونيوز" تبث فيديو عن مقاطعة أغدام المحررة لأذربيجان

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

بثت قناة "يورونيوز" (Euronews) التلفزيونية تقريراً عن مقاطعة أغدام الأذربيجانية المحررة.

تفيد أذرتاج أن التقرير ينص على معلومات حول شوق الأذربيجانيين المطرودين من أغدام في التسعينيات في حين اشتداد الصراع في العودة إلى وطنهم.

يشار إلى أن كلمة "أغدام" تعني "البيت الأبيض" في الترجمة الأذربيجانية. هناك آثار لمعارك دامية في هذه المدينة. هذا هو سبب تسمية أغدام الآن "هيروشيما القوقاز".

وجاء في التقرير أن مآذن مسجد أغدام يمكن رؤيتها من بعيد. دمر الأرمن معظم المجمع بعد الاستيلاء على المدينة واستخدموا المبنى نفسه كحظيرة. اليوم، ولأول مرة منذ 28 عاماً يُسمع الأذان هنا.

ويشار إلى أنه بعد استعادة أذربيجان السيطرة على أغدام تم تطهير المنطقة من الألغام. منذ حوالي 30 عاماً غادر آلاف الأذربيجانيين أراضيهم الأصلية هنا وأصبحوا مشردين داخلياً. وأنهم يريدون الآن العودة إلى هنا. تخطط الحكومة الأذربيجانية لبدء أعمال إعادة الإعمار في قره باغ والمناطق المجاورة.