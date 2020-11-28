مناقشة المشاريع الاستثمارية المشتركة لأذربيجان وأوكرانيا في بولتافا

بولتافا، 28 نوفمبر، أذرتاج

إننا على استعداد لزيادة الصادرات والواردات من المنتجات بين أذربيجان وأوكرانيا في المستقبل يمكننا تقديم قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تنضم إليها، على وجه الخصوص منطقة بولتافا.

تفيد أذرتاج أن البيان صدر عن سفيرة أذربيجان لدى أوكرانيا إلميرا أخوندوفا خلال اجتماعها مع رئيس الإدارة الإقليمية لبولتافا أوليغ سينيغوبوف.

وفي إشارة إلى أن 85% من اقتصاد أذربيجان يتركز في القطاع الخاص، قالت السفيرة إن شركاتنا مهتمة بالمشاركة في إنتاج الغاز الطبيعي في بولتافا والزراعة والتنمية الحضرية.

"وقد خُلقت تحت قيادة الرئيس إلهام علييف بيئة شفافة في بلادنا لأنشطة المستثمرين الأجانب. يمكن للشركات الأوكرانية أن تقوم بدور فعال في إعادة إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرمني. واضافت إلميرا أخوندوفا قائلة إن الدولة الاذربيجانية تعد بالفعل برنامجاً حكومياً لاعادة اعمار وتنمية هذه الاراضي ".

وقال حاكم الولاية أوليغ سينيغوبوف بدوره، إن اقتصاديات البلدين متشابهة وأن التعاون بين أذربيجان وأوكرانيا ينمو. و"أذربيجان من أكبر الشركاء لمنطقة بولتافا. ونحن مهتمون بمزيد من التطوير ونشر الصناعات الجديدة في المنطقة والتعاون في الزراعة والصناعة وإنتاج الغاز".

كما ناقش الجانبان التعاون المستقبلي في مجال التعليم وتطوير السياحة.

في وقت لاحق، التقت السفيرة إلميرا أخوندوفا مع رواد الأعمال في بولتافا. وقالت إنه يتم النظر في جميع الخيارات الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي بين أوكرانيا وأذربيجان. سيتم الاستماع إلى مقترحات الشركات في هذا الاجتماع وتقديمها إلى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية. وشدد الطرفان خلال المباحثات على أهمية تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة.