تسليم معدات طبية إلى المستشفى المركزي لثكنة عسكرية في ناخشيفان

ناختشفان، 28 نوفمبر، أذرتاج

سلم جزء من المعدات الطبية الحديثة التي تم شراؤها للنظام الصحي للجمهورية الذاتية الحكم إلى المستشفى المركزي لثكنة عسكرية في ناخشيفان بموجب تعليمات رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخشيفان ذاتية الحكم.

يفيد مكتب ناخشيفان لوكالة أذرتاج أن وزير الصحة في جمهورية ناختشفان المتمتعة بالحكم الذاتي نيازي نوفروزوف قال في كلمته الملقاة في العرض التقديمي إن بدء تشغيل مرافق طبية جديدة في جميع مناطق الجمهورية الذاتية الحكم وتزويدها بأحدث المعدات الطبية يسمح بعلاج وفحص المرضى في الوقت المناسب وبجودة عالية. وقال الوزير إن المعدات الطبية الحديثة المقدمة إلى المستشفى المركزي لحامية ناخشيفان بناء على تعليمات من رئيس رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخشيفان ذاتية الحكم تلعب أيضاً دوراً مهماً في فحص وعلاج العسكريين في الوقت المناسب والجودة.

أعرب قائد القوات المنفردة الفريق الأول كرم مصطفاييف عن شكره لرئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخشيفان ذاتية الحكم على تقديم المعدات الجديدة والظروف التي تم توفيرها.

ثم كان جرى فحص المعدات الجديدة. تم تسليم ما يلي إلى المستشفى المركزي لحامية ناخشيفان : عدد واحد من كرسي للأسنان وجهاز شفط كهربائية وكيسان للتنفس وجهازا القلب بسرير فردي لكل و3 أسرة وظيفية وجهاز للتنفس الاصطناعي وجهازان للتكييف الأكسجيني ومضختان للضخ ومضختان للحقن و4 حوامل طبية و4 علب من متوسطة الحجم للتعقيم ووعدد واحد من معقم لهواء جاف ومقياس للهيمومتر سالي وجهاز بانتشنكوف وجهاز للاستنشاق جهاز الأشعة فوق البنفسجية القاتلة للجراثيم (UVC) وجهاز للموجات فوق الصوتية العلاجية (UZT) ووعاء للبارافين و4 طاولات زجاجية وطاولتان من الحديد وعدد واحد من طاولة بلاستيكية وخزانة حديدية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الجديدة التي سيتم استخدامها لاستعادة وظائف الرئة والقلب وإمداد الرئتين بالأكسجين في حالة فشل الجهاز التنفسي والعلاج الطبيعي وأمراض الجهاز التنفسي واستعادة وظائف الكلى وأمراض أخرى تعتمد على أحدث التقنيات.