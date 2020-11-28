باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج عقد رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 27 نوفمبر جلسة المجلس الاقتصادي عبر الاتصال المرئي. أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن المجلس الاقتصادي نظر في الجلسة مواصفات اساسية لاعادة تأهيل وبناء المناطق المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني ومفهوم تنميتها تنفيذا لتوجيه الرئيس الأذربيجاني. كما بحث المجلس الاقتصادي سائر المسائل الخاصة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية واتخذ قرارات ذات الصلة.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء يعقد جلسة المجلس الاقتصادي

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