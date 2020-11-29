أذربيجان: تسجيل 4170 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1985 حالة شفاء ووفاة 38 شخصا

باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 4170 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1985 شخص من هذا المرض وتوفي 38 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 118 ألف و195 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 73 الفا و676 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1361 مريض ويستمر علاج 43 الفا و158 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و718 ألف و235 فحص طبي.