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    مقطع فيديو لقرية شاهبولاق بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٩.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٨]

    باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية شاهبولاق بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16066396186422330986.mp4

     

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية شاهبولاق بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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