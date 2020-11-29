باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرى محافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16066307283890144885.mp4

AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرى محافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

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