مقطع فيديو لقرى محافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠٢٠ [١٦:٠٥]
باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرى محافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16066307283890144885.mp4
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