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    ارتفاع حصيلة ضحايا من كورونا في إيران الى 289 مصاب

    ٢٩.١١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]

    هران، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 12 ألفا و950 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 948 الف و749 شخص.

    تم تسجيل 389 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 47 ألفا و875 شخص.

    تعافى 658 الف و292 مصاب تماما وترخصوا.

    وقد تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا من كورونا في إيران الى 289 مصاب
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