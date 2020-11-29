باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وإيران وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية. وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليار و271 مليون و921 ألف دولار والى إيران 239 مليون و493 ألف دولار والى كازاخستان 81 مليون و632 ألف دولار. وانخفض تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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