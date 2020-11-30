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    سماكة الثلوج في قرية خيناليق تبلغ 16 سم

    ٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٣:٠٥‎]

    قوبا، 30 نوفمبر، أذرتاج

    تتساقط الثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة في قوبا وقوسار وخيزي ابتداء من ليلة 29 نوفمبر.

    تبلغ سماكة الثلوج 16 سم في قرية خيناليق ، 12 سم في قرية قريز و8 سم في قرية خالتان في محافظة قوبا. كما بلغت سماكة الثلوج في بلدة آلتي آغاج في خيزي 9 سم. وانخفضت درجة الحرارة الى 5 تحت الصفر.

     

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلوج في قرية خيناليق تبلغ 16 سم
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    سماكة الثلوج في قرية خيناليق تبلغ 16 سم سماكة الثلوج في قرية خيناليق تبلغ 16 سم سماكة الثلوج في قرية خيناليق تبلغ 16 سم سماكة الثلوج في قرية خيناليق تبلغ 16 سم سماكة الثلوج في قرية خيناليق تبلغ 16 سم سماكة الثلوج في قرية خيناليق تبلغ 16 سم