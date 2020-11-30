سماكة الثلوج في قرية خيناليق تبلغ 16 سم
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٣:٠٥]
قوبا، 30 نوفمبر، أذرتاج
تتساقط الثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة في قوبا وقوسار وخيزي ابتداء من ليلة 29 نوفمبر.
تبلغ سماكة الثلوج 16 سم في قرية خيناليق ، 12 سم في قرية قريز و8 سم في قرية خالتان في محافظة قوبا. كما بلغت سماكة الثلوج في بلدة آلتي آغاج في خيزي 9 سم. وانخفضت درجة الحرارة الى 5 تحت الصفر.
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