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    ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا

    ٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٣:٠٦]

    تبيليسي، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3216 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 135 ألف و584 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1267 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 113 الف و986 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا
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