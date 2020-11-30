إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 10 أشهر

باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 10 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 3 مليارات و880.1 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليارين و319.7 مليون دولار والى روسيا 565.5 مليون دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.

وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 4 ملايين و221.2 مليون دولار ومع تركيا 3 ملياريات و591.6 مليون دولار ومع روسيا مليارين و194.9 مليون دولار.