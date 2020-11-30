تطهير محيط الطريق البري الى سوقوفوشان المحررة من الألغام

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

نتيجة اعمال البحث خلال 26-29 نوفمبر، كشفت "اناما" وكالة تطهير اراضي اذربيجان من الالغام 19 ذخيرة غير منفجرة و48 لغما مضادا للدبابات و59 لغما مضادا للمشاة و5 متفجرات للالغام المضادة للدبابات و42 شظية للقنابل المنفجرة.

تتواصل عملية تطهير الذخائر المنفجرة والالغام في محيط الطريق البري الجاري انشاؤه الى قرية سوقوفوشان المحررة في محافظة تارتار. تم تكشف وتحييد 76 لغما مضادا للدبابات و118 لغم مضاد للمشاة و6 متفجرات للالغام المضادة للدبابات و6 ذخائر قتالية غير منفجرة.

كما تم إبطال 64 لغما وذخيرة غير منفجرة. وتم تزويد السكان بمعلومات عن مسائل الامن والسلامة للحماية من الالغام.