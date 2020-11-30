باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وتونس وماليزيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية. وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليارين و319.7 مليون دولار والى تونس 293.5 مليون دولار والى ماليزيا 60.5 مليون دولار. وزادت الصادرات إلى البلدان الثلاثة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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