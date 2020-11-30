النيابة العامة: 98 قتيلا نتيجة جرائم ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية ضد المدنيين الأذربيجانيين

باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصدرت النيابة العامة الأذربيجانية إحصاءات جديدة حول الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية ضد السكان المدنيين في أذربيجان في الفترة من 27 سبتمبر إلى 30 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للنيابة العامة انه قتل ما مجموعه 98 شخصا مصرعهم واصيب 414 بجروح نتيجة العدوان الأرمني. وبذلك قُتل 93 مدنياً وجُرح 410 نتيجة قصف وحدات الاحتلال الأرمني للمناطق السكنية بالمدفعية الثقيلة ومنظومات الصواريخ. وارتفع عدد القتلى المدنيين بسبب الألغام الأرضية إلى خمسة وعدد الجرحى إلى أربعة.

يذكر انه قتل أربعة أشخاص - حاجييف شاكر محرم أوغلو وحاجييف فير الدين محرم أوغلو وحسينوف ذو الفقار أديشيرين أوغلو وعادلزاده زبيدة شاكر قيزي عندما أصاب لغمان مضادان للدبابات من سيارة "تويوتا" في منطقة خطرة في قرية أشاغي سيد أحمدلي لمحافظة فضولي في يوم 28 نوفمبر / تشرين الثاني في الساعة 15:10.