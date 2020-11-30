أذربيجان: تسجيل 2981 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1226 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا

باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 2981 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1226 شخص من هذا المرض وتوفي 31 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 121 ألف و176 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 74 الفا و902 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1392 مريض ويستمر علاج 43 الفا و882 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و728 ألف و577 فحص طبي.