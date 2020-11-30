توقيف ساكن قوبا المصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في خاتشماز

خاتشماز، 30 نوفمبر، أذرتاج

كشف عناصر ادارة شرطة خاتشماز عن مريض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي غادر مسكنه غير قانوني.

أفادت أذرتاج عن بيان الشرطة أن الموقوف كان ساكن محافظة قوبا اورخان ميكائيلوف الذي كان من الواجب عليه أن يتلقى العلاج في مسكنه خلال فترة الحجر الصحي إلا أنه غادره قصد زيارة محافظة خاتشماز.

واستدعي على الفور الى مكان الحادث فريق أطباء خاص ونقل الى مستشفى مرضى كوفيد 19.

ويجري التحقيق مع الحادث في قسم شرطة خاتشماز.