البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ1 ديسمبر
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 ديسمبر / كانون الأول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 1 ديسمبر / كانون الأول.
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