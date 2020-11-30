مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والمولدوفي

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

جرت في 30 نوفمبر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التكامل الاوروبي المولدوفي أؤريليو جوكوؤ.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير بايراموف هنأ زميله المولدوفي خلال المحادثة الهادفية بمناسبة تعيينه للمنصب ناقلا اليه تمنياته المخلصة. وعبر الوزير جوكوؤ عن شكره على التبريكات.

وتبادل الوزيران وجهات نظر حول الاوضاع الاخيرة في المنطقة. وتم الترحيب بتوقيع البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر بشأن الوقف التام لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية مع التشديد على ضرورة تنفيذ عدد من المسائل المنوطة من الاتفاق.

كما بحث الطرفان مسائل التعاون الثنائي المدرجة في جدول الاعمال مع الاشارة الى اهمية مواصلة التعاون ما بين المؤسسات مواصلة مكثفة وكذلك توسيع التعاون لدى المنصات كثيرة الأطراف.

وناقش الوزيران سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.