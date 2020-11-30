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    سياسة


    خبراء متفجرات من جيش تركيا يصلون الى أذربيجان

    ٣٠.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٢٥‎]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

    باشر خبراء متفجرات من القوات المسلحة التركية يد يد المساعدة لجيش أذربيجان لدى الاراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن خبراء المتفجرات الاتراك والعبوات الناسفة يدوية الصنع يقوم بتطهير الاراضي من الألغام وتحييد المتفجرات والعبوات الناسفة المزروعة بجانب تنظيمهم تدريبات تعليمية لوحدات المتفجرات لجيش أذربيجان.

    نرفع شكرنا على الدعم لوزارة الدفاع التركية.

    AZERTAG.AZ :خبراء متفجرات من جيش تركيا يصلون الى أذربيجان
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