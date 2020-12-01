وحدات الجيش الاذربيجاني تدخل محافظة لاتشين
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٤]
باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج
دخلت وحدات الجيش الاذربيجاني في الاول من ديسمبر محافظة لاتشين بناء على البيان الثلاثي الموقع بين الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الارميني، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية.
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