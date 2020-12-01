أذربيجان تعقد اجتماعا في اليونسكو في اطار رئاستها لحركة عدم الانحياز

باريس، 30 نوفمبر، أذرتاج

عقد اجتماع في اليونسكو في اطار رئاسة اذربيجان لحركة عدم الانحياز.

افادت وكالة أذرتاج ان الاجتماع حضره رئيس المؤتمر العام لليونسكو التاي جينكزاير زرؤساء الممثليات الدائمة لدى اليونسكو.

افتتح اياز قوجايف القائم باعمال المبعوث الاذربيجاني الدائم لدى اليونسكو الاجتماع وقدم جدول اعمال الاجتماع.

ثم ألقى رئيس المؤتمر العام لليونسكو التاي جينكيزاير كلمة رحب فيها بنجاح رئاسة اذربيجان لحركة عدم الانحياز. تحدث عن الدور المهم لحركة عدم الانحياز في السياسة الدولية. قدم معلومات عن التعديلات المخطط ادراجها في ميثاق اليونسكو حول مدة انتخاب الدول الاعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو ورد على اسئلة المشاركين.

ثم قدم قوجايف تقريرا عن رئاسة اذربيجان للحركة لمدة سنة.

قيل ان اذربيجان عقدت العديد من الاجتماعات الافتراضية في هذا الاطار.