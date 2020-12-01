  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي رئيس مؤسسة الثقافة التركية والتراث الدولية

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٩]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف 30 نوفمبر برئيسة مؤسسة الثقافة التركية والتراث الدولية جوناي افندييف.

    افادت وكالة أذرتاج ان الوزير بايراموف اشار بكل امتنان الى الدعم الذي ابدته للموقف الاذربيجاني العادل مجلس التعاون التركي ومنظمات التعاون التركية ومؤسسة الثقافة والتراث التركية الدولية.

    تحدثت رئيسة المؤسسة جوناي افندييف عن نشاط المنظمة الدولية ومشاريعها المختلفة.

    سلمت افندييفا عدة منشورات للمؤسسة منها طوابع بريدية مكرسة للذكرى الـ175 لميلاد الشاعر الكازاخي الكبير اباي كونانبايف وللذكرى الـ135 لميلاد الملحن الاذربيجاني الشهير عزير حاجيبايلي الى الوزير.

    كما اجري خلال اللقاء تبادل الآراء حول آفاق تطوير مسائل التعاون الثنائي بين جمهورية أذربيجان والمؤسسة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي رئيس مؤسسة الثقافة التركية والتراث الدولية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠١:٤٣]
    المصور الصحفي العالمي رضا دغاتي: في الأيام الماضية رأيت في كاراباخ مقابر نهبت وبيوت احترقت ومساجد تحولت إلى حظائر
    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠١:٢٥‎]
    منظمة التعاون الإسلامي تصدر قرارات بشأن عدوان أرمينيا
    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠١:١٥‎]
    وكالة الأناضول بثت تقريراً عن الآثار التاريخية لمقاطعة فضولي التي دمرها الأرمن
    ٣٠.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٠٤]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والمولدوفي
    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي رئيس مؤسسة الثقافة التركية والتراث الدولية وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي رئيس مؤسسة الثقافة التركية والتراث الدولية