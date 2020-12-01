وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي رئيس مؤسسة الثقافة التركية والتراث الدولية

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف 30 نوفمبر برئيسة مؤسسة الثقافة التركية والتراث الدولية جوناي افندييف.

افادت وكالة أذرتاج ان الوزير بايراموف اشار بكل امتنان الى الدعم الذي ابدته للموقف الاذربيجاني العادل مجلس التعاون التركي ومنظمات التعاون التركية ومؤسسة الثقافة والتراث التركية الدولية.

تحدثت رئيسة المؤسسة جوناي افندييف عن نشاط المنظمة الدولية ومشاريعها المختلفة.

سلمت افندييفا عدة منشورات للمؤسسة منها طوابع بريدية مكرسة للذكرى الـ175 لميلاد الشاعر الكازاخي الكبير اباي كونانبايف وللذكرى الـ135 لميلاد الملحن الاذربيجاني الشهير عزير حاجيبايلي الى الوزير.

كما اجري خلال اللقاء تبادل الآراء حول آفاق تطوير مسائل التعاون الثنائي بين جمهورية أذربيجان والمؤسسة.