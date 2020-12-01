وكالة الأناضول بثت تقريراً عن الآثار التاريخية لمقاطعة فضولي التي دمرها الأرمن

أنقرة، 1 ديسمبر، أذرتاج

أعدت وكالة الأناضول التركية تقريراً مصورا عن مقاطعة فضولي المحررة لأذربيجان.

تفيد أذرتاج أن التقرير الذي يحمل عنوان " بقيت مئذنة فقط من مسجد المهندس المعماري المعروف قره باغي في فضولي" ويبلغ القراء عن الطبيعة الحقيقية للسياسة العدوانية لأرمينيا المعتدية ويفضح جوهر البربرية الأرمنية.

يفاد أن الجوهر الحقيقي لسياسة أرمينيا العدوانية يصدق نفسه بالصورة الحقيقية في فضولي. أرتكبت الإبادة الجماعية في جميع أراضي فضولي المحتلة. تم تدمير المنازل ونهبها وتدمير المساجد والمقابر والآثار التاريخية والثقافية عمداً. تم تدمير مسجد الحاج علي أكبر الذي بناه أحد الشخصيات البارزة في قره باغ والعمارة الأذربيجانية الكربلائي صفي خان قره باغي من قبل الأرمن، بالإضافة إلى العديد من المعالم المعمارية للمدينة. بقيت مآذن المسجد وأعمدته فقط.

يشير التقرير إلى أن اذربيجان استعادت هذه الاراضي ورفعت علمها فيها.

يقدم التقرير معلومات مفصلة عن منطقة فضولي.