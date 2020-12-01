شاهبوز، 1 ديسمبر، أذرتاج

تم حصاد 5 آلاف و214 طن من الفواكه في بساتين مقاطعة شاهبوز بجمهورية نخجيوان ذاتية الحكم في اذربيجان.

يفاد مكتب نخجيوان لوكالة أذرتاج أنه بالإضافة إلى ذلك، تم حصاد 172 طن عنب في البساتين. هذا ما يزيد بنسبة 1.2 % عما كان في 1 نوفمبر 2019.

وبحسب مكتب الإحصاءات في مقاطعة شاهبوز، تم توريد 4 آلاف و583 طن من الحبوب والبقوليات من مساحة ألف و675 هكتار.

وبالمقارنة مع الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 ارتفع إنتاج اللحوم بنسبة 1.6% وإنتاج الحليب بنسبة 1.5% وإنتاج البيض بنسبة 1.3% وإنتاج الصوف بنسبة 1.1% في المقاطعة هذا العام.