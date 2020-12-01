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    المصور الصحفي العالمي رضا دغاتي: في الأيام الماضية رأيت في كاراباخ مقابر نهبت وبيوت احترقت ومساجد تحولت إلى حظائر

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠١:٤٣]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    تخريب التراث الثقافي والروحي والديني أمر غير مفهوم وغير مقبول. لقد شاهدته عبر نزاعات مختلفة. في الأيام القليلة الماضية في كاراباخ رأيت مقابر نُهبت ومنازل احترقت ومساجد تحولت إلى حظائر للموشي، هذا ما نشره المصور الصحفي الشهير رضا دغاتي على حسابه على فيسبوك.

    "في قرية قياسلي التابعة لمنطقة أغدام تم استخدام هذا المسجد الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر كاصطبل للأبقار خلال ثلاثة عقود من الاحتلال. قبل مغادرة الحي أخذ الساكن ما في وسعه وأحرق المسجد. وقال المصور الصحفي إن إعادة الإعمار وإعادة التأهيل ستستغرق مدة طويلة.

    AZERTAG.AZ :المصور الصحفي العالمي رضا دغاتي: في الأيام الماضية رأيت في كاراباخ مقابر نهبت وبيوت احترقت ومساجد تحولت إلى حظائر
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    المصور الصحفي العالمي رضا دغاتي: في الأيام الماضية رأيت في كاراباخ مقابر نهبت وبيوت احترقت ومساجد تحولت إلى حظائر المصور الصحفي العالمي رضا دغاتي: في الأيام الماضية رأيت في كاراباخ مقابر نهبت وبيوت احترقت ومساجد تحولت إلى حظائر المصور الصحفي العالمي رضا دغاتي: في الأيام الماضية رأيت في كاراباخ مقابر نهبت وبيوت احترقت ومساجد تحولت إلى حظائر المصور الصحفي العالمي رضا دغاتي: في الأيام الماضية رأيت في كاراباخ مقابر نهبت وبيوت احترقت ومساجد تحولت إلى حظائر المصور الصحفي العالمي رضا دغاتي: في الأيام الماضية رأيت في كاراباخ مقابر نهبت وبيوت احترقت ومساجد تحولت إلى حظائر