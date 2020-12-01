ايصال دفعة تالية من الخدمات اللوجستية لوحدة حفظ السلام

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

اوصلت دفعة تالية من الخدمات اللوجستية لوحدات قوات حفظ السلام الروسية المنشورة في منطقة قراباغ الأذربيجانية في 30 نوفمبر.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الشحنات المنقولة عبر السكك الحديدية اوصلت الى نقطة المرسل عن طريق مسار محدد.