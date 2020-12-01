باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) رفعت وحدات جيشنا الشجاع العلم الأذربيجاني في محافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الارمني. قدمت وزارة الدفاع مقطع فيديو عن رفع العلم الاذربيجاني على محافظة لاجين المحررة. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16068026343934431480.mp4

AZERTAG.AZ : العلم الأذربيجاني يرفرف على لاجين المحررة (فيديو)

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