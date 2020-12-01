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    سياسة


    العلم الأذربيجاني يرفرف على لاجين المحررة (فيديو)

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    رفعت وحدات جيشنا الشجاع العلم الأذربيجاني في محافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الارمني.

    قدمت وزارة الدفاع مقطع فيديو عن رفع العلم الاذربيجاني على محافظة لاجين المحررة.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16068026343934431480.mp4

    AZERTAG.AZ :العلم الأذربيجاني يرفرف على لاجين المحررة (فيديو)
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