أذربيجان: تسجيل 4426 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1995 حالة شفاء ووفاة 41 شخصا

باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أصيب 4426 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1995 شخص من هذا المرض وتوفي 41 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 125 ألف و602 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 76 الفا و897 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1433 مريض ويستمر علاج 47 الفا و272 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و746 ألف و198 فحص طبي.