ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا

تبيليسي، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3 آلاف و759 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 139 ألف و343 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1303 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 117 الف و560 مصاب من الوباء.