النائب الاول للرئيس الايراني يؤكد استعداد بلاده للمشاركة في اعادة بناء قراباغ

طهران، 1 ديسمبر، أذرتاج

قال اسحاق جهانكيري النائب الاول للرئيس الإيراني في كلمة له ألقاها في اجتماع منعقد عبر الاتصال المرئي لمنظمة شانغهاي للتعاون إن إيران مستعدة للمشاركة في إعادة بناء قره باغ.

أفادت أذرتاج عن جهانكيري قوله إن إيران يمكن لها أن تشارك في أعمال اعادة البناء والإصلاح في مجالي الطاقة والترانزيت بتسخير إمكاناتها الاقتصادية.

كما لفت النائب الاول للرئيس الإيراني الى أن العلاقات الموجودة بي إيران وأذربيجان تتطور تطورا سريعا: "كلتا الدولتين مؤلفتا المشاريع الاقتصادية ذات الاهمية الدولية وتلك المشاريع يمكن لجميع دول المنطقة أن تستفيد منها وليس إيران وأذربيجان فقط".

كتانوف مراسل أذرتاج