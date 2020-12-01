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    سياسة


    مركز المراقبة المشترك التركي الروسي يشرع في فعاليات في أقرب وقت

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]

    أنقرة، 1 ديسمبر، أذرتاج

    اختتمت المحادثات المنطلقة بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والروسي سيرجي شويغو على اساس الاتفاقية الموقع عليها في 11 نوفمبر بغية المراقبة على نظام وقف اطلاق النار بين أذربيجان وارمينيا.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة التركية أن المحادثات حول حل المسائل الفنية الخاصة بإنشاء وفعاليات مركز المراقبة المشترك التركي الروسي اختتمت وتم التوقيع على وثيقة ويجري تنفيذ أعمال مهمة ترمي الى شروع المركز في فعاليات في قرب وقت.

    شاهتاختي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :مركز المراقبة المشترك التركي الروسي يشرع في فعاليات في أقرب وقت
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