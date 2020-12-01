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    زيادة مبلغ الأموال المخصصة للمؤسسات الثقافية الأذربيجانية في ميزانية الدولة لجورجيا

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]

    تبليسي، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    زاد مبلغ الأموال المخصصة للمؤسسات الثقافية في ميزانية الدولة التي أعدتها الحكومة الجورجية لعام 2021. كما قامت الحكومة بزيادة الأموال المخصصة للمؤسسات الثقافية الأذربيجانية العاملة في البلاد والممولة من ميزانية الدولة.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقًا للوثيقة النهائية لميزانية الدولة لعام 2021 التي تم تقديمها إلى البرلمان، من المخطط تخصيص الاموال بمبلغ 64 ألف لاري لمتحف الثقافة الأذربيجانية الحامل اسم ميرزه فتح علي آخوندوف في تبليسي.

    زاد هذا المبلغ عن 17 ألف لاري من الأموال المخصصة لهذا العام. سيستخدم المتحف 62 ألف لاري للرواتب والنفقات الأخرى. أما مبلغ 2000 لاري فسينفقه المتحف للأنشطة التي يسمح بها القانون.

    في العام المقبل، سيتم تخصيص 188.4 الف لاري لمسرح تبليسي الحكومي الدرامي الأذربيجاني الحامل اسم حيدر علييف.

    AZERTAG.AZ :زيادة مبلغ الأموال المخصصة للمؤسسات الثقافية الأذربيجانية في ميزانية الدولة لجورجيا
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