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    ثقافة


    سامي يوسف: انتظر زيارة لاتشين بفارغ الصبر

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٢]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    نشر المغني والملحن الاذربيجاني الاصل المقيم في بريطانيا العظمى سامي يوسف تغريدة له بمناسبة تحرير محافظة لاتشين.

    افادت أذرتاج ان المغني الذائع صيته نشرت صور من لاتشين قائلا: "انتظر زيارة لاتشين بفارغ الصبر".

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