باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج نشر المغني والملحن الاذربيجاني الاصل المقيم في بريطانيا العظمى سامي يوسف تغريدة له بمناسبة تحرير محافظة لاتشين. افادت أذرتاج ان المغني الذائع صيته نشرت صور من لاتشين قائلا: "انتظر زيارة لاتشين بفارغ الصبر".

AZERTAG.AZ : سامي يوسف: انتظر زيارة لاتشين بفارغ الصبر

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