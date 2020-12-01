سامي يوسف: انتظر زيارة لاتشين بفارغ الصبر
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٢]
باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج
نشر المغني والملحن الاذربيجاني الاصل المقيم في بريطانيا العظمى سامي يوسف تغريدة له بمناسبة تحرير محافظة لاتشين.
افادت أذرتاج ان المغني الذائع صيته نشرت صور من لاتشين قائلا: "انتظر زيارة لاتشين بفارغ الصبر".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٢]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٦]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٥]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٢]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٠]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٨]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥١]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٤١]
٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]
٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٤]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٢]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٢]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٥]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥٢]
٢٩.١١.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
٢٦.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٥٣]
٢٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٥٣]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٥:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك