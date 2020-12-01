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    سياسة


    الرئيس علييف يرسم تسريح مجموعة معينة من المجندين من الخدمة العسكرية

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٨]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في 1 ديسمبر اليوم على مرسوم ينص على تسريح مجموعة معينة من المجندين من الخدمة العسكرية ذات التعبئة.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تسريح المجندين من الفئات المشار اليها في الآتي الذين تم تجنيدهم وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 28 سبتمبر عام 2020م رقم 2280 من الخدمة العسكرية ذات التعبئة ابتداء من 2 ديسمبر عام 2020م:

    - من له ثلاثة أولاد أو أكثر

    - من تحت رعايته شخص ذو الاعاقة من الدرجة الاولى

    - من تحت رعايته أخت أو أخ غير بالغ الرشد

    - ولد وحيد للعائلة

    - من قتل او توفي أبوه أو أخوه في أثناء تنفيذ العمليات القتالية وكذلك تنفيذ مهام الخدمة العسكرية

    - جريح في أثناء العمليات القتالية وكذلك معتبر من قبل اللجنة العسكرية الطبية غير صالح للخدمة العسكرية للفترة السلمية وشبه صالح للفترة الحربية

    - من قتل أقاربه جراء استفزازات جمهورية أرمينيا العسكرية واستهدافها اراضي جمهورية أذربيجان

    - طالب أو طالبة لدى المؤسسات التعليمية المرخص لفعالياتها من التعليم العالي في جميع المستويات.

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