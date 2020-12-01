نوط "المقاتل الشجاع" لجمهورية أذربيجان – صورة
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٠٢]
باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج
أسس نوط "المقاتل الشجاع" لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.
أفادت أذرتاج أن نوط "المقاتل الشجاع" يكرم به جنود القوات المسلحة الأذربيجانية الذي نفذ تنفيذا ناجحا مهام قتالية لتحرير الاراضي ذات الاهمية الاستراتيجية او الخاصة مستقلا او في صفوف مختلف انواع الجيش في أثناء تحرير اراضي جمهورية أذربيجان المحتلة وجندي متميز في الحفاظ على قدرة القتال لجيش أذربيجان عن طريق تدمير وحدات رئيسية للعدو ومعداته القتالية جوا وبرا.
ينص القانون على أن نوط "المقاتل الشجاع" ثماني الأضلاع مصنوع من البرونز بقطر 38 ملم ومطلي بماء ذهبي ومكتوبة على وجه النوط "المقاتل الشجاع" على السيفين والدرعين المتقاطعين.
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