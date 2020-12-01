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    ثقافة


    خارطة قراباغ بالسجاجيد

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٢]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    لكل مدينة وقرية في قراباغ تقاليد في صناعة السجاجيد. واشتهرت السجاجيد القراباغية في كل انحاء العالم.

    افادت وكالة أذرتاج ان متحف السجاد الوطني الاذربيجاني اعد خارطة قراباغ بالسجاجيد.

    AZERTAG.AZ :خارطة قراباغ بالسجاجيد
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