خارطة قراباغ بالسجاجيد
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٢]
باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج
لكل مدينة وقرية في قراباغ تقاليد في صناعة السجاجيد. واشتهرت السجاجيد القراباغية في كل انحاء العالم.
افادت وكالة أذرتاج ان متحف السجاد الوطني الاذربيجاني اعد خارطة قراباغ بالسجاجيد.
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