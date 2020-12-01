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    اقتصاد


    بحث آفاق تطوير التعاون في النقل والاتصالات بين اذربيجان وبريطانيا

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٠]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    جرى لقاء بين وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الاذربيجاني رامن قولوزاده والسفير البريطاني جيمس لايل شارب.

    تحدث الوزير في اللقاء عن مبادرات اطلقتها اذربيجان في العديد من المشاريع الدولية ومشاركتها فيها مشيرا الى الاصلاحات الجارية في قطاع النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

    كما أجري في اللقاء بمقر الوزارة تبادل الآراء حول الوضع الحالي للتعاون في مجال النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكارات والتكنولوجيا العالية وسبل تطوير التعاون.

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    بحث آفاق تطوير التعاون في النقل والاتصالات بين اذربيجان وبريطانيا