الإيسيسكو والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا تبحثان التعاون في العلوم والبحث العلمي

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اجتماعا مع الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث التعاون المستقبلي بين المنظمة والجامعة في العلوم والبحث العلمي.

مثل الإيسيسكو في الاجتماع، الدكتور رحيل قمر، رئيس قطاع العلوم والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين بالقطاع، فيما مثل الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، الدكتورة راتناواتي محمد أسرف، مديرة مركز إدارة البحوث، ونائبتها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور رحيل قمر رؤية واستراتيجية قطاع العلوم والتكنولوجيا بالإيسيسكو، وأبرز أنشطته وبرامجه المستقبلية، مشيرا إلى أن المنظمة تتبنى الانفتاح على الجامعات، والتعاون وعقد الشراكات معها، لما لها من أدوار ريادية في تطوير وتنمية المجتمعات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة راتناواتي محمد أسرف اهتمام الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا بالتعاون مع الإيسيسكو، خصوصا في تنظيم ورشات العمل والدورات التدريبية في المجال العلمي والبحثي.

واتفق الجانبان على تنظيم ورشة دولية للتدريب على كتابة المقالات العلمية وبراءات الاختراع، يتم عقدها على مدى يومين خلال ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لبناء القدرات.

كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر بين ممثلين عن الإيسيسكو ومسؤولين من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، لدراسة آليات التعاون المشترك، وتحديد التزامات كل طرف.