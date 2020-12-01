نوط "للتميز في التقال" لجمهورية أذربيجان – صورة

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

أسس نوط "للتميز في التقال" لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.

أفادت أذرتاج أن نوط "للتميز في التقال" يكرم به جندي القوات المسلحة الأذربيجانية الذي تميز بميزة في اثناء عمليات خاصة ذات المخاطر الحيوية خلال تنفيذ مهام في ظروف قتالية وبالجرأة والشجاعة والتفادي وكذلك بسلوك مبادر وحاسم ومهارة ساعد لتنفيذ المهام القتالية بنجاح وقاد الوحدة التبعية قيادة مهنية خلال تنفيذ المهام القتالية بنجاح.

وينص القانون على أن نوط "للتميز في التقال" ثماني الاضلاع النجمية مصنوع من البرونز 42 ملم ومطلي بماء ذهبي ومكتوبة في وجه النوط افادة "للتميز في القتال" على النجم المثمن.