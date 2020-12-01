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    ثقافة


    كاراباخ هي مهد الثقافة الأذربيجانية: "مسجد ماماي"

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:١١]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الثقافة الأذربيجانية مقالاً عن مسجد ماماي كجزء من مشروع "كاراباخ مهد الثقافة الأذربيجانية".

    "المهندس المعماري للمسجد الذي بني في حي مامايي شوشا في القرن التاسع عشر، كان كربلاء شفي خان كاراباخي.

    كان هناك "كولدسته" (كشك على شكل خيمة للمؤذن) على سطح مسجد ماماي الذي يشبه أسطح المنازل الرباعية الزوايا الأخرى للمباني السكنية في شوشا.

    كان مسجد ماماي بمثابة بيت الشعر خلال سنوات السلطة السوفيتية ".

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