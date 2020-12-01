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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والتركي

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٢٠]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    جرت في 1 ديسمبر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول سير تنفيذ البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر. نقل الوزير التركي تهانيه الى الجانب الاذربيجاني بمناسبة تحرير محافظة لاتشين بعد محافظتي اغدام وكالبجار. اشار الى ضرورة تنفيذ البيان لتوفير الامن والسلام المستدام في المنطقة.

    كما ناقشا الوزيران المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

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