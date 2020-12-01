منظمة جوام واسرائيل ستوقعان مذكرة للتعاون

كييف، 1 ديسمبر، أذرتاج

تم التوقيع على مذكرة تعاون بين جوام واسرائيل.

افادت وكالة أذرتاج ان هذا اعلن في الاجتماع الـ54 المنعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس المنسقين الوطنيين لمنظمة جوام في 1 ديسمبر.

من المقرر توقيع مذكرة تعاون في الاجتماع الافتراضي المخطط انعقاده في 8 ديسمبر بين المجلس ووزارة النقل الاسرائيلي. اجريت اعمال ختامية توافقية لتوقيع الوثيقة. كما اجريت مناقشات ثنائية بين اسرائيل والبلدان الاعضاء في المنظمة.

شارك عن اذربيجان في الاجتماع الافتراضي محمود محمدقولييف نائب وزير الخارجية الاذربيجاني.