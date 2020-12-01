منظمة جوام واسرائيل ستوقعان مذكرة للتعاون
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٣٠]
كييف، 1 ديسمبر، أذرتاج
تم التوقيع على مذكرة تعاون بين جوام واسرائيل.
افادت وكالة أذرتاج ان هذا اعلن في الاجتماع الـ54 المنعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس المنسقين الوطنيين لمنظمة جوام في 1 ديسمبر.
من المقرر توقيع مذكرة تعاون في الاجتماع الافتراضي المخطط انعقاده في 8 ديسمبر بين المجلس ووزارة النقل الاسرائيلي. اجريت اعمال ختامية توافقية لتوقيع الوثيقة. كما اجريت مناقشات ثنائية بين اسرائيل والبلدان الاعضاء في المنظمة.
شارك عن اذربيجان في الاجتماع الافتراضي محمود محمدقولييف نائب وزير الخارجية الاذربيجاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٥]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٢]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٥]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٢]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٠]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٨]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥١]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٤١]
٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]
٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٤]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٢]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٢]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٥]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥٢]
٢٩.١١.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
٢٦.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٥٣]
٢٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٥٣]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٣٠.١١.٢٠٢٠ [١٥:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك