نوط "لتحرير صوقوفوشان" لجمهورية أذربيجان – صورة

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

أسس نوط " لتحرير صوقوفوشان " لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.

أفادت أذرتاج أن نوط " لتحرير صوقوفوشان " يكرم به جندي القوات المسلحة الأذربيجانية المشارك في العمليات القتالية المنفذة من اجل تحرير قرية صوقوفوشان الأذربيجانية من الاحتلال.

وينص القانون على أن نوط "لتحرير صوقوفوشان" مصنوع من البرونز ومطلي بماء ذهبي دائري الشكل بقطر 36 ملم ومكتوبة على القوس العالي كلمة "صوقوفوشان" وعلى القوس الأسفل عبارة "3 اكتوبر 2020".