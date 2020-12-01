نوط "لتحرير جبرائيل" لجمهورية أذربيجان – صورة

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

أسس نوط " لتحرير جبرائيل" لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.

أفادت أذرتاج أن نوط " لتحرير جبرائيل" يكرم به جندي القوات المسلحة الأذربيجانية المشارك في العمليات القتالية المنفذة من اجل تحرير مقاطعة جبرائيل الأذربيجانية من الاحتلال.

وينص القانون على أن نوط "لتحرير جبرائيل" مصنوع من البرونز ومطلي بماء ذهبي دائري الشكل بقطر 36 ملم ومكتوبة على القوس العالي كلمة " جبرائيل " وعلى القوس الأسفل عبارة "4 اكتوبر 2020".