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    نوط "لتحرير خوجاوند" لجمهورية أذربيجان – صورة

    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٢٩]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    أسس نوط " لتحرير خوجاوند " لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.

    أفادت أذرتاج أن نوط " لتحرير خوجاوند " يكرم به جندي القوات المسلحة الأذربيجانية المشارك في العمليات القتالية المنفذة من اجل تحرير مقاطعة خوجاوند الأذربيجانية من الاحتلال.

    وينص القانون على أن نوط "لتحرير خوجاوند " مصنوع من البرونز ومطلي بماء ذهبي دائري الشكل بقطر 36 ملم ومكتوبة على القوس العالي كلمة " خوجاوند " وعلى القوس الأسفل عبارة "9 اكتوبر 2020" وبوسط النوط صورة جندي أذربيجان الفارس الحامل علم الدولة على خلفية أشعة الشمس الشارقة.

    AZERTAG.AZ :نوط "لتحرير خوجاوند" لجمهورية أذربيجان – صورة
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