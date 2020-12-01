نوط "لتحرير قبادلي" لجمهورية أذربيجان – صورة

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

أسس نوط " لتحرير قبادلي " لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.

أفادت أذرتاج أن نوط " لتحرير قبادلي " يكرم به جندي القوات المسلحة الأذربيجانية المشارك في العمليات القتالية المنفذة من اجل تحرير مقاطعة قبادلي الأذربيجانية من الاحتلال.

وينص القانون على أن نوط "لتحرير قبادلي " مصنوع من البرونز ومطلي بماء ذهبي دائري الشكل بقطر 36 ملم ومكتوبة على القوس العالي كلمة " قبادلي " وعلى القوس الأسفل عبارة "25 اكتوبر 2020" وبوسط النوط صورة جندي أذربيجان الفارس الحامل علم الدولة على خلفية أشعة الشمس الشارقة.