نوط "لتحرير قبادلي" لجمهورية أذربيجان – صورة
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٣٦]
باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج
أسس نوط " لتحرير قبادلي " لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.
أفادت أذرتاج أن نوط " لتحرير قبادلي " يكرم به جندي القوات المسلحة الأذربيجانية المشارك في العمليات القتالية المنفذة من اجل تحرير مقاطعة قبادلي الأذربيجانية من الاحتلال.
وينص القانون على أن نوط "لتحرير قبادلي " مصنوع من البرونز ومطلي بماء ذهبي دائري الشكل بقطر 36 ملم ومكتوبة على القوس العالي كلمة " قبادلي " وعلى القوس الأسفل عبارة "25 اكتوبر 2020" وبوسط النوط صورة جندي أذربيجان الفارس الحامل علم الدولة على خلفية أشعة الشمس الشارقة.
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