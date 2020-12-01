نوط "لتحرير شوشا" لجمهورية أذربيجان – صورة

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

أسس نوط " لتحرير شوشا " لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.

أفادت أذرتاج أن نوط " لتحرير شوشا " يكرم به جندي القوات المسلحة الأذربيجانية المشارك في العمليات القتالية المنفذة من اجل تحرير مدينة شوشا الأذربيجانية من الاحتلال.

وينص القانون على أن نوط "لتحرير شوشا " مصنوع من البرونز ومطلي بماء ذهبي دائري الشكل بقطر 36 ملم ومكتوبة على القوس العالي كلمة " شوشا " وعلى القوس الأسفل عبارة "8 نوفمبر 2020" وبوسط النوط صورة جندي أذربيجان الفارس الحامل علم الدولة على خلفية أشعة الشمس الشارقة.