نوط "لتحرير لاتشين" لجمهورية أذربيجان – صورة

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

أسس نوط " لتحرير لاتشين " لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.

أفادت أذرتاج أن نوط " لتحرير لاتشين " يكرم به جندي القوات المسلحة الأذربيجانية المشارك في العمليات القتالية المنفذة من اجل تحرير مقاطعة لاتشين الأذربيجانية من الاحتلال.

وينص القانون على أن نوط "لتحرير لاتشين " مصنوع من البرونز ومطلي بماء ذهبي دائري الشكل بقطر 36 ملم ومكتوبة على القوس العالي كلمة " لاتشين " وعلى القوس الأسفل عبارة "1 ديسمبر 2020" وبوسط النوط صورة جندي أذربيجان الفارس الحامل علم الدولة على خلفية أشعة الشمس الشارقة.