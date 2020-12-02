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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والاوزبكي

    ٠٢.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠١]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الاوزبكستاني عبدالعزيز كاملوف.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية ان الوزيرين اجريا تبادل الآراء حول آخر تطورات الاوضاع في المنطقة. تم التأكيد في المكالمة الهاتفية على ضرورة تنفيذ المسائل المدرجة في البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر، وكذلك اهمية تحقيق هذا الاتفاق من حيث توفير السلام والامن والاستقرار في المنطقة.

    كما ناقش الطرفان مسائل اجندة التعاون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والاوزبكي
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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والاوزبكي